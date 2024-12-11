Cara Menghitung Skor Gabungan SKD dan SKB CPNS 2024 untuk Penentuan Kelulusan

JAKARTA – Cara menghitung skor gabungan SKD dan SKB CPNS 2024 untuk penentuan kelulusan. Kelulusan peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 ditentukan melalui proses penghitungan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang terintegrasi.

Proses ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2024. Dalam peraturan tersebut, bobot nilai SKD ditetapkan sebesar 40 persen, sedangkan bobot nilai SKB lebih besar, yaitu mencapai 60 persen. Sistem penilaian ini dirancang untuk memastikan seleksi berjalan secara adil, objektif, dan transparan.

Proses seleksi CPNS 2024 dilakukan dalam dua tahap utama: SKD dan SKB. Peserta yang berhasil melewati SKD akan mengikuti SKB, yang terdiri dari dua metode pelaksanaan, yakni Computer Assisted Test (CAT) dan non-CAT. Jadwal SKB CAT berlangsung pada tanggal 9-20 Desember 2024, sedangkan SKB non-CAT diadakan lebih awal, yaitu dari tanggal 20 November hingga 17 Desember 2024.

Setelah kedua tahap seleksi selesai, nilai dari SKD dan SKB digabungkan sesuai bobot yang telah ditentukan. Hasil integrasi nilai inilah yang menjadi dasar penentuan kelulusan akhir peserta CPNS 2024. Dengan demikian, seluruh tahapan seleksi dirancang untuk mencerminkan transparansi dan memberikan peluang yang adil bagi seluruh peserta.

Bagi para peserta, penting untuk memahami mekanisme penghitungan nilai akhir guna mempersiapkan diri secara maksimal. Nilai SKD akan berkontribusi sebesar 40 persen terhadap nilai akhir, sementara SKB menyumbang 60 persen.

Dengan memahami bobot penilaian ini, peserta dapat memperkirakan peluang kelulusan berdasarkan hasil ujian yang telah dicapai. Hal ini menjadi langkah penting bagi para calon abdi negara dalam mengejar cita-cita menjadi bagian dari birokrasi yang melayani masyarakat.

Lantas bagaimana cara menghitung skor gabungan SKD dan SKB CPNS 2024 untuk penentuan kelulusan?

1. Menghitung nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Nilai kumulatif SKD peserta ÷ skor maksimal SKD x 40%