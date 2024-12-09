10 Ciri-Ciri Orang dengan IQ Tinggi

JAKARTA - Orang dengan IQ tinggi sering menunjukkan ciri-ciri khas yang membedakan mereka dari orang lain. Salah satu yang paling mencolok adalah sikap rendah hati. Selain itu, mereka tidak mudah puas dengan informasi yang ada, melainkan terus berusaha menggali lebih dalam untuk menemukan solusi dari masalah yang kompleks.

Berikut ini merupakan ciri-ciri orang memiliki IQ tinggi menurut Psikologi yang dilansir dari timesnownews:

1. Sikap Rendah Hati

Orang dengan IQ tinggi cenderung rendah hati karena mereka menyadari bahwa selalu ada lebih banyak hal yang harus dipelajari. Mereka tidak menganggap diri mereka tahu segalanya dan terbuka untuk belajar dari orang lain.

2. Tidak Suka Pamer

Alih-alih membanggakan kepintaran mereka, individu cerdas lebih memilih untuk membiarkan hasil kerja dan tindakan mereka yang berbicara.

3. Kecintaan pada Membaca

Mereka yang memiliki IQ tinggi gemar membaca karena buku membantu mereka memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Mereka selalu haus akan pengetahuan baru.

4. Sering Menjaga Keheningan

Dalam kelompok, orang dengan IQ tinggi cenderung lebih pendiam. Mereka mendengarkan dengan seksama dan berpikir matang sebelum memberikan respon, memastikan setiap kata yang keluar berarti.

5. Menghindari Pertengkaran

Daripada terlibat dalam perdebatan panas, orang-orang cerdas lebih suka diskusi yang tenang dan penuh rasa hormat. Mereka paham bahwa debat yang produktif lebih efektif ketika emosi bisa dikendalikan.