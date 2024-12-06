Perbandingan IQ Elon Musk dengan BJ Habibie yang Ternyata Jomplang

JAKARTA - Perbandingan IQ Elon Musk dengan BJ Habibie ternyata sangat jomplang. Hal ini tentu mengejutkan mengingat keduanya dikenal sebagai sosok jenius.

Elon Musk dikenal sebagai pendiri Tesla, perusahaan mobil listrik ternama di dunia. Ia juga pendiri dari SpaceX sebuah perusahaan transportasi luar angkasa swasta Amerika Serikat yang telah mengembangkan roket Falcon, sebuah roket yang bisa dipakai ulang.

Tidak berhenti sampai disitu, Elon Musk juga telah mengakuisisi Twitter dan merubah namanya menjadi X. Tak ayal, dirinya dianggap sebagai seorang jenius berkat kesuksesannya di dunia sains dan juga ekonomi.

Elon Musk lahir di Afrika Selatan pada 28 Juni 1971. Dirinya konon diketahui memiliki IQ sekitar 150-155 yang menjadikannya sosok yang jenius. Karena seperti diketahui, seseorang dikatakan jenius apabila memiliki IQ diatas 140.

Selain IQ yang tinggi, Musk juga dikenal sebagai seorang yang memiliki tekad yang kuat dan kemauan untuk belajar. Sejak sekolah dirinya selalu unggul yang membuatnya masuk ke perguruan tinggi di usia yang masih 1 tahun. Ia bahkan meraih 2 gelar sarjana di bidang fisika dan ekonomi.

Namun meski dianggap sebagai sosok jenius, IQ Elon Musk tetap tidak lebh besar dari presiden ketiga Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie alas BJ Habibie. Diketahui, pria asal Pare Pare itu memiliki IQ sempurna mencapai 200.

Sayangnya, angka ini tidak dapat dipastikan kebenarannya karena tidak ada bukti konkret hasil tes IQ BJ Habibie. Namun hal itu dapat terbukti dari seberapa jeniusnya Habibie sebelum aktif berpolitik.