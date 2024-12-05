Apakah Bantuan PIP Bisa Hangus? Ini Jawabannya

JAKARTA - Apakah bantuan PIP bisa hangus? Ini jawabannya. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk mendukung pendidikan.

Bagi siswa yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan PIP 2024, sangat penting untuk segera mengaktifkan rekening Simpel (Simpanan Pelajar) di bank.

Jika tidak, dana bantuan yang telah dialokasikan tersebut bisa hangus dan tidak bisa dicairkan di kemudian hari. Oleh karena itu, siswa dan orang tua diimbau untuk memperhatikan semua persyaratan dan jadwal yang ditetapkan oleh sekolah serta bank penyalur.

Batas waktu aktivasi bervariasi tergantung pada jenjang pendidikan. Tanpa aktivasi, dana PIP yang seharusnya diterima tidak akan cair.

Penting bagi orangtua dan siswa untuk memahami prosedur dan batas waktu terkait bantuan PIP. Keterlambatan dalam aktivasi dapat berdampak langsung pada pencairan dana yang sangat dibutuhkan.

Apakah bantuan PIP bisa hangus? Ini jawabannya. Agar dapat menghindari bantuan PIP hangus, siswa harus proaktif dalam mengaktifkan rekening mereka sebelum batas waktu yang ditentukan. Edukasi dan komunikasi yang baik antara sekolah dan orangtua sangat diperlukan untuk memastikan semua pihak memahami aturan baru ini.

(Feby Novalius)