Mendikdasmen: Terima Kasih Guru, Jasamu Tiada Terkira

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan rasa terima kasih dan kebanggaannya atas dedikasi para guru. Hal ini dia ungkapkan dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Jakarta.

Perayaan ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan semangat kepada para guru di seluruh wilayah Indonesia.

“Bagi saya, guru adalah kunci untuk kebangkitan dan tonggak bagi berdirinya sebuah negara. Negara hanya bisa makmur ketika pendidikannya berhasil,” tegasnya, Kamis (28/11/2024).

Selain itu, Presiden juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi seluruh tenaga kependidikan, tidak hanya bagi guru ASN namun juga guru non ASN.

Di hadapan sekitar 5.000 guru yang hadir, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, pun mengungkapkan rasa terima kasih dan kebanggaannya atas dedikasi para guru.

“Terima kasih kepada para guru, pahlawan pendidikan, yang bekerja ikhlas, penuh pengabdian, mencerdaskan dan memajukan bangsa. Terima kasih bapak dan ibu guru. Jasamu tiada terkira,” ucap Mendikdasmen.

Lebih lanjut, Mendikdasmen menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan harus sejalan dengan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik, karena itu tenaga pendidik harus selalu berinovasi dan berkreasi untuk meningkatkan prestasi murid. “Kemendikdasmen pun berusaha meningkatkan kualitas guru melalui pemenuhan kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan kesejahteraan,” ujarnya.

Pernyataan Mendikdasmen tersebut relevan dengan tema Hari Guru Nasional 2024 yang bertajuk “Guru Hebat Indonesia Kuat”. Tema ini menunjukkan tekad dan komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru sebagai ujung tombak pendidikan dan aktor penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.