Apakah IQ Tinggi Itu Genetik? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Apakah IQ tinggi itu genetik? Ini penjelasannya. Kecerdasan tinggi bersifat familial dan dapat diwariskan seperti halnya distribusi lainnya.

Kecerdasan tinggi menjadi modal manusia yang berharga untuk memajukan dan mempertahankan masyarakat di era informasi.

Alasan genetik untuk diskontinuitas juga masuk akal, dimulai dengan kearifan rakyat bahwa mungkin ada "gen untuk kejeniusan." Sebagian besar definisi kecerdasan mencakup kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (26/11/2024), Okezone telah merangkum IQ tinggi itu genetik, sebagai berikut.

IQ Tinggi Itu Genetik?

Kontribusi genetik khususnya memainkan peran penting dalam jalinan kecerdasan. Penelitian menunjukkan bahwa antara 40 persen dan 80 persen varians dalam IQ dikaitkan dengan genetika, yang menyoroti komponen keturunan yang signifikan. Temuan ini muncul dari studi silsilah keluarga, studi kembar, dan baru-baru ini, kemajuan dalam genetika molekuler.

Kembar identik yang memiliki susunan genetik yang sama, sering kali menunjukkan tingkat IQ yang sangat mirip bahkan ketika dibesarkan terpisah. Persamaan yang mencolok ini menggarisbawahi pengaruh genetika pada kecerdasan.