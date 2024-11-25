Advertisement
HOME EDUKASI

UI Raih Prestasi Sebagai Kampus Terunggul di Indonesia 5 Tahun Berturut-turut Versi QS AUR

Jack Newa , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |18:48 WIB
UI Raih Prestasi Sebagai Kampus Terunggul di Indonesia 5 Tahun Berturut-turut Versi QS AUR
UI menjadi kampus terunggul di Indonesia selama lima tahun berturut-turut versi QS AUR. (Foto: dok UI)
A
A
A

DEPOK - Universitas Indonesia (UI) selama lima tahun berturut-turut berhasil mempertahankan keunggulannya menjadi kampus terbaik Indonesia menurut Quacquarelli Symonds Asia University Rankings (QS AUR) 2025.

Untuk level Asia, UI berhasil naik dua peringkat di posisi 46 dari 48. Total skor UI adalah 74,7 dari 984 universitas yang berasal dari 25 negara. 

Pencapaian tersebut diumumkan pada QS Asia Pacific Summit 2024 di Macau University of Science and Technology (MUST) pada 6 November 2024 lalu.

Prestasi UI yang unggul menduduki peringkat pertama di Indonesia selama lima tahun berturut-turut, menunjukkan  komitmen Ul dalam memberikan pengalaman belajar terbaik, berkontribusi dalam riset dan inovasi, serta meningkatkan daya saing global.

"Kami bersyukur sekaligus bangga dengan keterbatasan yang ada di UI, kami masih bisa memberikan prestasi yang terbaik. Prestasi ini merupakan buah dari kegigihan para dosen, mahasiswa, dan seluruh civitas kampus yang punya daya juang tinggi, sehingga selama lima tahun berturut-turut UI mampu bertahan di posisi pertama di Indonesia dan terus meningkat di Asia,” kata Sekretaris Universitas UI dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D, Senin (18/11/2024).

Lembaga pemeringkatan internasional QS AUR 2025 menggunakan empat kriteria utama dalam penilaian, yaitu Research and Discovery, Employability and Outcomes, Learning Experience, dan Global Engagement. Keempat kriteria ini kemudian dipecah lagi menjadi sebelas indikator.

Ke-11 indikator tersebut di antaranya Academic Reputation, Employer Reputation, Faculty Student Ratio, Citations per Paper, International Research Network, Papers per Faculty, Staff with Ph.D, International Student Ratio, International Faculty Ratio, Inbound Exchange Students, dan Outbound Exchange Students Outbound Exchange Students.

UI mencatat skor tertinggi pada indikator Inbound Exchange Students (100,0), Outbound Exchange Students (100,0), International Faculty Ratio (98,8), dan Employer Reputation (98,0). Secara keseluruhan, UI mengalami kenaikan skor di hampir semua indikator penilaian. 

Sekretaris Universitas Indonesia dr. Agustin Kusumayati
Sekretaris Universitas Indonesia dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D. (Foto: iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)

