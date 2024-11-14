Tim Pengmas UI Gelar Penyuluhan Anti Pinjol ke Kalangan Remaja

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) bersama Biman Foundation melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk mencegah pinjaman online (pinjol) pada usia remaja di Kelurahan Pondok Cina, Kota Depok (29/09/2024).

Kegiatan ini merupakan Program Hibah Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPM) Universitas Indonesia Tahun 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim PPM UI yang berisikan Dosen, Alumni, dan Mahasiswa Aktif Universitas Indonesia, diketuai oleh Dr. Banu Muhammad S.E., M.SE. sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Menurut Dr. Banu Muhammad salah satu penyebab seseorang dapat dengan mudah terjerat pinjol adalah karena budaya konsumtif yang berpengaruh pada munculnya hutang konsumtif, tanpa diikuti dengan adanya manajemen keuangan yang baik, utamanya dari pemasukan, pengeluaran, hingga bagian lain untuk keperluan darurat.

BACA JUGA: Kronologi Bahlil Lulus Doktor 1 Tahun 8 Bulan hingga UI Tangguhkan Kelulusan

Kegiatan ini berfokus pada edukasi pencegahan pinjol melalui manajemenkeuangan yang baik, kemudian diikuti oleh pelatihan teknis kepada peserta secara langsung.