Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Prodi Magister Ilmu Komunikasi UPNVJ Gelar Kuliah Tamu soal Big Data, Sains dan AI

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |17:45 WIB
Prodi Magister Ilmu Komunikasi UPNVJ Gelar Kuliah Tamu soal Big Data, Sains dan AI
Mahasiswa Magister Komunikasi UPNVJ (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Program Magister Ilmu Komunikasi (MIK) UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) menyelenggarakan kuliah tamu bertajuk "Implementasi Big Data, Sains, dan Generative AI dalam Ilmu Sosial".

Acara yang berlangsung di Laboratorium Diplomasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPN Veteran Jakarta ini menghadirkan Ismail Fahmi. Direktur Media Kernel Indonesia sekaligus pendiri Drone Emprit, sebagai pembicara utama. Kuliah tamu ini dimoderatori oleh Dr. Radita Gora, Koordinator Program Studi S1 Sains Informasi dan Koordinator Mata Kuliah Analisis Isi di Media Digital.

Dalam sesi ini, Dr. Gora menekankan pentingnya pemahaman tentang big data dalam konteks komunikasi dan media sosial. "Big data pada konten media ini memang sudah tidak bisa dihindari mengingat arus informasi begitu deras terutama di media sosial," ujar Gora, Kamis (14/11/2024).

Ia juga menambahkan penting memahami bentuk data baik yang terstruktur dan tidak terstruktur untuk dipelajari dan nanti bisa dimanfaatkan untuk analisa bagi pembelajaran di ilmu sosial khususnya ilmu komunikasi.

Ismail Fahmi sebagai pembicara, menyampaikan pentingnya peran big data dalam mengungkap isi sosial yang selama ini tidak terjangkau oleh data terstruktur.

"Sebagian besar data tidak terstruktur banyak mengungkap hal-hal yang tidak terjamah. Oleh karena itu, big data berupaya untuk menjawab berbagai macam isi sosial, baik yang berpihak maupun yang oposisi, dan kemudian memanfaatkan Social Network Analysis (SNA) untuk menjawab seberapa besar peran buzzer dalam isu-isu tertentu, seperti halnya isu politik," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement