Prodi Magister Ilmu Komunikasi UPNVJ Gelar Kuliah Tamu soal Big Data, Sains dan AI

JAKARTA - Program Magister Ilmu Komunikasi (MIK) UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) menyelenggarakan kuliah tamu bertajuk "Implementasi Big Data, Sains, dan Generative AI dalam Ilmu Sosial".

Acara yang berlangsung di Laboratorium Diplomasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPN Veteran Jakarta ini menghadirkan Ismail Fahmi. Direktur Media Kernel Indonesia sekaligus pendiri Drone Emprit, sebagai pembicara utama. Kuliah tamu ini dimoderatori oleh Dr. Radita Gora, Koordinator Program Studi S1 Sains Informasi dan Koordinator Mata Kuliah Analisis Isi di Media Digital.

BACA JUGA: Mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi UPN VJ Sabet Penghargaan Best Paper di 4th Brawijaya Communication International Conference 2024

Dalam sesi ini, Dr. Gora menekankan pentingnya pemahaman tentang big data dalam konteks komunikasi dan media sosial. "Big data pada konten media ini memang sudah tidak bisa dihindari mengingat arus informasi begitu deras terutama di media sosial," ujar Gora, Kamis (14/11/2024).

Ia juga menambahkan penting memahami bentuk data baik yang terstruktur dan tidak terstruktur untuk dipelajari dan nanti bisa dimanfaatkan untuk analisa bagi pembelajaran di ilmu sosial khususnya ilmu komunikasi.

Ismail Fahmi sebagai pembicara, menyampaikan pentingnya peran big data dalam mengungkap isi sosial yang selama ini tidak terjangkau oleh data terstruktur.

BACA JUGA: Alumni Beri Penguatan Tentang Personal Branding kepada Lulusan FISIP UPNVJ

"Sebagian besar data tidak terstruktur banyak mengungkap hal-hal yang tidak terjamah. Oleh karena itu, big data berupaya untuk menjawab berbagai macam isi sosial, baik yang berpihak maupun yang oposisi, dan kemudian memanfaatkan Social Network Analysis (SNA) untuk menjawab seberapa besar peran buzzer dalam isu-isu tertentu, seperti halnya isu politik," ujarnya.