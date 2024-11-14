Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kronologi Bahlil Lulus Doktor 1 Tahun 8 Bulan hingga UI Tangguhkan Kelulusan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |09:02 WIB
Kronologi Bahlil Lulus Doktor 1 Tahun 8 Bulan hingga UI Tangguhkan Kelulusan
Kronologi UI tangguhkan gelar Doktor Bahlil Lahadalia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kronologi Bahlil Lahadalia lulus doktor 1 tahun 8 bulan hingga ditangguhkan oleh Universitas Indonesia (UI). Saat ini, gelar doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ditangguhkan oleh UI.

Hal ini menyusul evaluasi yang dilakukan UI terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

Untuk diketahui, Bahlil Lahadalia meraih gelar Doktor dari UI bidang Kajian Stratejik dan Global pada 16 Oktober 2024. Kelulusan Bahlil ini diumumkan oleh Ketua Sidang Prof Dr. I Ketut Surajaya, S.S., M.A.

Pada Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Bahlil memaparkan disertasinya yang berjudul " Kebijakan, kelembagaan, dan tata kelola hilirisasi nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia".

Namun kini gelar tersebut ditangguhkan UI sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022. UI pun meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait Bahlil Lahadalia.

"UI mengakui bahwa permasalahan ini, antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri, dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik dari segi akademik maupun etika," tulis pernyataan UI, Kamis (14/11/2024).

Pihak UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor di SKSG. Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian.

