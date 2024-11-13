Reaksi Bahlil Usai UI Tangguhkan Kelulusan Gelar Doktor

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait Universitas Indonesia (UI) menangguhkan kelulusannya sebagadi doktor. Adapun penangguhan diambil berdasarkan rapat koordinasi empat organ UI.

Bahlil mengakui dirinya belum mengetahui secara jelas keputusan penangguhan gelar doktornya. Namun demikian, diakuinya, dirinya sudah menerima surat rekomendasi soal penangguhan tersebut.

"Saya belum tahu isinya ya, saya belum tahu isinya. Tapi yang jelas bahwa rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat," jelas Bahlil ketika ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Menurut Bahlil pemahamannya, apa yang dilakukan UI bukan perihal penanguhan gelar doktor.

"Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan menyatakan lulus itu kan setelah yudisium. Dan yudisium saya kan Desember," urainya.

"Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi kan ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi, baru dinyatakan selesai. Lebih rincinya nanti tanya di UI aja ya," pungkas Bahlil.