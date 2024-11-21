Ini Arti kode TL, TH, P dan P/L di Hasil SKD CPNS 2024

JAKARTA – Ini arti kode TL, TH, P, dan P/L di hasil SKD CPNS 2024. Di mana hasil Seleksi Kompetensi Dasar CPNS 2024 sudah mulai diumumkan pada 17 hingga 19 November 2024.

Namun, perlu diperhatikan bahwa waktu pengumuman hasil SKD di setiap instansi tidak seragam. Oleh karena itu, peserta diwajibkan untuk memantau pengumuman secara berkala melalui laman resmi instansi masing-masing agar tidak melewatkan informasi penting.

Selain melalui pengumuman resmi, peserta juga dapat mengetahui hasil SKD berdasarkan peringkat yang tercantum dalam rekapitulasi data yang dirilis oleh setiap instansi. Rekapitulasi ini biasanya memuat berbagai informasi penting, termasuk status kelulusan peserta yang ditandai dengan kode tertentu. Kode-kode tersebut antara lain TL, TH, P, dan P/L.

Setiap kode memiliki arti khusus yang menunjukkan status atau hasil dari proses seleksi. Lalu, apa sebenarnya makna dari masing-masing kode tersebut? Berikut penjelasannya untuk membantu peserta memahami hasil SKD dengan lebih jelas.

Arti kode TL

Kode "TL" menunjukkan bahwa peserta tidak berhasil mencapai nilai ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan resmi. Dengan demikian, peserta yang mendapatkan kode ini dinyatakan tidak lulus dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Kode ini menegaskan bahwa peserta tidak memenuhi kriteria minimal yang diperlukan untuk melanjutkan proses seleksi CPNS.

Arti kode TH

Kode "TH" diberikan kepada peserta yang tidak hadir pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Ketidakhadiran ini menyebabkan peserta secara otomatis dinyatakan gugur dari proses seleksi. Kode ini menunjukkan bahwa peserta kehilangan kesempatan untuk bersaing dalam tahapan seleksi berikutnya, terlepas dari alasan ketidakhadiran. Oleh karena itu, kehadiran dalam SKD sangat penting untuk memastikan peserta tetap berpeluang melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya.