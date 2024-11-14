Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Guru Tanya Nasib Kesejahteraan ke Mendikdasmen

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |10:53 WIB
Guru Tanya Nasib Kesejahteraan ke Mendikdasmen
Mendikdasmen dengar aspirasi guru di Yogya (Foto: Okezone)
YOGYAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mendengar banyak aspirasi dari guru-guru di Yogyakarta. Mayoritas menyampaikan soal kesejahteraan guru di era pemerintah saat ini.

Dalam pelaksanaan Sambung Rasa Guru, Guru SMP Negeri 2 Kalibawang, Kulon Progo, Henri Saputro menyoroti tentang kesejahteraan guru. Menurutnya, kesejahteraan guru menjadi hal penting guna mewujudkan pendidikan yang gembira dan pendidikan bermutu untuk semua.

"Selain aspek kesejahteraan, melalui forum ini kami meminta kepada Mendikdasmen untuk membuat regulasi atau perlindungan hukum bagi para guru. Jika regulasi itu terwujud akan menjadi hal yang baik dan menjadi bagian penting dari proses peningkatan kualitas pendidikan," papar Henri, Kamis (14/11/2024).

Selanjutnya, Kepala SLB Negeri 1 Kulon Progo, Titi Nurhayati turut menyampaikan aspirasinya tentang persoalan di sekolah. Dia memaparkan bahwa SLB harus mendapat perhatian khusus dari aspek sarana prasarana, pengajar dan tenaga kependidikan.

"Dengan semangat pendidikan bermutu untuk semua, SLB juga harus menjadi bagian penting dan mendapatkan perhatian khusus dalam proses pembelajaran. Alokasi dana harus ditingkatkan untuk keberlangsungan SLB mengarungi proses pembelajaran untuk peserta didik," tutur Titi.

Halaman: 1 2
1 2
