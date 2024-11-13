Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Cara Menghitung Nilai SKD dan SKB CPNS 2024 dengan Benar

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |11:23 WIB
Ini Cara Menghitung Nilai SKD dan SKB CPNS 2024 dengan Benar
Ini cara menghitung SKD dan SKB CPNS 2024 dengan benar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini cara menghitung nilai SKD dan SKB CPNS 2024 dengan benar. Cara menghitung nilai SKD dan SKB merupakan informasi penting bagi peserta CPNS 2024 yang ingin mengetahui bagaimana perhitungan nilai dilakukan.

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) merupakan dua tahapan utama dalam proses rekrutmen CPNS yang menentukan apakah seorang peserta lulus atau tidak.

Pemahaman yang mendalam mengenai bobot dan metode penghitungan nilai pada kedua tahapan ini sangat penting, agar pelamar dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Berikut adalah cara menghitung nilai SKD dan SKB CPNS 2024 yang dirangkum Okezone pada, Sabtu (16/11/2024).

Cara Menghitung Nilai SKD dan SKB CPNS 2024 dengan Benar

Bobot nilai SKD adalah 40%, sedangkan SKB memiliki bobot 60%. Meskipun demikian, cara perhitungan ini mungkin berbeda antar instansi, karena beberapa memiliki kriteria yang bervariasi dalam penilaian SKB.

Kedua nilai ini akan digabungkan untuk menentukan kelulusan peserta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No. 27/2021 tentang Pengadaan PNS.

