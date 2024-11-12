Cara Cek Penerima Bansos PBI JK 2024 Pakai NIK KTP

JAKARTA - Cara cek penerima bansos PBI JK 2024 pakai NIK KTP. Pemerintah terus berupaya memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, termasuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2024.

Salah satu cara untuk memverifikasi apakah seseorang terdaftar sebagai penerima bansos PBI JKN adalah dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP. Dengan kemajuan teknologi, kini proses pengecekan tersebut bisa dilakukan secara mudah dan cepat melalui berbagai platform, baik online maupun aplikasi.

Untuk memudahkan masyarakat, BPJS Kesehatan telah menyediakan fasilitas pengecekan status penerima bansos PBI JKN secara daring yang dirangkum Okezone, Selasa (12/11/2024) :

Masyarakat dapat mengaksesnya melalui situs resmi BPJS Kesehatan di www.bpjskesehatan.go.id.

Di halaman utama, terdapat menu untuk melakukan pengecekan dengan memasukkan NIK KTP.

Setelah memasukkan NIK yang sesuai, pengguna dapat langsung mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak.

Selain melalui website BPJS Kesehatan, pengecekan juga dapat dilakukan melalui :