Ini Riwayat Pendidikan Nicola Reza Samudra, Suami Momo Geisha yang Beri Hadiah ke Anaknya Stadion Berstandar FIFA

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Nicola Reza Samudra, suami Momo Geisha yang beri hadiah ke anaknya stadion berstandar FIFA.

Suami Momo Geisha, Nicola Reza Samudra belakangan menjadi sorotan publik setelah memberikan hadiah luar biasa kepada putra mereka Abercio Mikael Moza Samudra atau yang dikenal dengan panggilan Abe.

Pada tahun 2021, Nicola memberikan sebuah stadion berstandar FIFA yang dinamakan Abe Stadion sebagai hadiah spesial untuk anaknya.

Stadion ini terletak di Unggul Sport Center yang terletak di Malang, Jawa Timur, dan segera menjadi perhatian karena fasilitasnya yang sangat memadai.

Abe Stadion tidak hanya digunakan sebagai tempat latihan pribadi untuk Abercio Mikael Moza, tetapi juga dimanfaatkan oleh sejumlah klub sepak bola profesional, termasuk Arema FC dan Bhayangkara FC, sebagai lokasi latihan.

Dengan standar internasional dan fasilitas yang modern, stadion ini menjadi salah satu pusat kegiatan sepak bola yang penting di kawasan tersebut, sekaligus menunjukkan komitmen Nicola dalam mendukung pengembangan olahraga di Indonesia, terutama sepak bola.

Namun di balik itu semua, riwayat pendidikan apa yang dimiliki oleh Nicola Reza Samudra suami Momo Geisha?