Adhisty Zara Kuliah di Mana? Ini Riwayat Pendidikan Mantan Personel JKT48 yang Mulai Nyaman Berhijab

JAKARTA - Adhisty Zara kuliah dimana? ini riwayat pendidikan mantan personal JKT48 yang mulai nyaman berhijab. Adhisty Zara Sundari Kusumawardhani, yang lebih dikenal sebagai Zara JKT48, adalah sosok yang dikenal karena bakatnya di dunia hiburan dan seni peran. Lahir di Bandung pada 21 Juni 2003, Zara memulai pendidikannya di kota tersebut.

Meski awalnya mengikuti pendidikan formal, minat dan bakatnya di dunia seni membawanya ke Jakarta saat bergabung dengan grup idola JKT48. Pendidikan sekolahnya pun berjalan seiring dengan aktivitasnya sebagai idol di grup yang dikenal luas di Indonesia itu.

Saat itu zara adalah anggota JKT48 yang paling muda, dan bergabung dengan Tim T pada tahun 2016. Zara menunjukkan keinginan kuat untuk menyelaraskan pendidikan dan karir di dunia hiburan di usia muda.

Zara tetap menyelesaikan sekolahnya dengan baik meskipun sibuk bekerja sebagai artis dan memutuskan homeschooling pada tingkat sekolah menengah atas. Keputusannya untuk bekerja di industri hiburan sepenuh waktu tidak membuatnya mengabaikan pendidikan.

Setelah bergabung dengan JKT48, Zara semakin sibuk dengan jadwal latihan, pertunjukan, dan berbagai acara bersama grup. Di tengah aktivitas padat tersebut, Zara tetap berupaya menyeimbangkan pendidikan formalnya.

Namun, pada tahun 2019, Zara akhirnya memutuskan untuk "lulus" dari JKT48. Keputusan ini diambil untuk fokus pada pendidikan dan pengembangan karier aktingnya.Zara terus mengembangkan bakatnya di dunia perfilman dan fokus pada karier akting yang ia mulai sejak usia muda.