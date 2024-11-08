Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Perbedaan SKB non-CAT dan SKB CAT CPNS 2024, Lengkap dengan Bobot Nilainya

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |11:11 WIB
Perbedaan SKB non-CAT dan SKB CAT CPNS 2024, Lengkap dengan Bobot Nilainya
Perbedaan SKB non-CAT dan SKB CAT CPNS 2024, Lengkap dengan Bobot Nilainya. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Perbedaan SKB non-CAT dan SKB CAT CPNS 2024, lengkap dengan bobot nilainya. Simak penjelasan yang telah dirangkum Okezone pada, Sabtu (9/11/2024).

Peserta CPNS 2024 yang berhasil melewati Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2024, terdapat dua jenis tes yang berbeda, yaitu SKB dengan metode CAT (Computer Assisted Test) dan SKB non-CAT. Kedua jenis tes ini memiliki perbedaan mendasar dalam cara pelaksanaannya.

Perbedaan SKB non-CAT dan SKB CAT CPNS 2024

SKB dengan metode CAT adalah seleksi berbasis komputer yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tes ini menggunakan sistem berbasis website untuk memfasilitasi ujian, sehingga setiap peserta dapat langsung mengetahui hasil tesnya segera setelah ujian selesai. Keunggulan utama metode CAT terletak pada transparansinya, karena seluruh tindakan peserta selama ujian tercatat dan terpantau secara sistematis. Dengan begitu, proses audit bisa dilakukan dengan mudah jika diperlukan, dan hasil tes berbasis CAT dapat dipertanggungjawabkan karena seluruh proses diawasi secara digital.

Di sisi lain, SKB non-CAT tidak menggunakan sistem komputer dalam pelaksanaannya. Tes ini lebih tradisional, melibatkan metode seleksi seperti wawancara, tes praktik kerja, tes kesehatan fisik, dan tes kesehatan jiwa. Pelaksanaan SKB non-CAT bervariasi sesuai dengan jenis jabatan yang dilamar, dan tes ini lebih berfokus pada evaluasi kemampuan praktis serta kesehatan peserta.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182340/cpns-rgEB_large.jpg
10 Kementerian Ini Butuh CPNS Lulusan SMA/SMK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/65/3180751/pns-uyTU_large.jpg
Daftar 7 Jurusan Kuliah yang Berpeluang Besar dan Cepat Tembus PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/65/3162245/cpns-4Mzn_large.jpg
Ini Daftar Resmi Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/65/3115409/cpns-8swS_large.jpeg
Apakah Status PPPK Bisa Berubah Menjadi PNS? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/65/3114648/cpns-J0lc_large.jpg
Apakah 2025 Buka CPNS? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/624/3101549/cpns-QPHR_large.jpeg
Pengumuman Kelulusan CPNS 204 Mulai Hari Ini 5 Januari, Cek di Sini
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement