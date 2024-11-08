Perbedaan SKB non-CAT dan SKB CAT CPNS 2024, Lengkap dengan Bobot Nilainya

JAKARTA - Perbedaan SKB non-CAT dan SKB CAT CPNS 2024, lengkap dengan bobot nilainya. Simak penjelasan yang telah dirangkum Okezone pada, Sabtu (9/11/2024).

Peserta CPNS 2024 yang berhasil melewati Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2024, terdapat dua jenis tes yang berbeda, yaitu SKB dengan metode CAT (Computer Assisted Test) dan SKB non-CAT. Kedua jenis tes ini memiliki perbedaan mendasar dalam cara pelaksanaannya.

BACA JUGA: Begini Cara Cek Jumlah Peserta yang Lulus SKD CPNS 2024 di Tiap Formasi

Perbedaan SKB non-CAT dan SKB CAT CPNS 2024

SKB dengan metode CAT adalah seleksi berbasis komputer yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tes ini menggunakan sistem berbasis website untuk memfasilitasi ujian, sehingga setiap peserta dapat langsung mengetahui hasil tesnya segera setelah ujian selesai. Keunggulan utama metode CAT terletak pada transparansinya, karena seluruh tindakan peserta selama ujian tercatat dan terpantau secara sistematis. Dengan begitu, proses audit bisa dilakukan dengan mudah jika diperlukan, dan hasil tes berbasis CAT dapat dipertanggungjawabkan karena seluruh proses diawasi secara digital.

Di sisi lain, SKB non-CAT tidak menggunakan sistem komputer dalam pelaksanaannya. Tes ini lebih tradisional, melibatkan metode seleksi seperti wawancara, tes praktik kerja, tes kesehatan fisik, dan tes kesehatan jiwa. Pelaksanaan SKB non-CAT bervariasi sesuai dengan jenis jabatan yang dilamar, dan tes ini lebih berfokus pada evaluasi kemampuan praktis serta kesehatan peserta.