Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Segini Nilai Maksimal dan Syarat Lolos SKD CPNS 2024

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |22:16 WIB
Segini Nilai Maksimal dan Syarat Lolos SKD CPNS 2024
Segini nilai maksimal dan syarat lolos SKD (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini nilai maksimal dan syarat lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024 yang tengah berlangsung. Dalam ujian ini, peserta akan menghadapi tiga jenis soal, yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP), dengan setiap jenis soal memiliki passing grade yang wajib dipenuhi.

Peserta SKD CPNS 2024 akan menghadapi total 110 soal yang terdiri dari 35 soal TIU, 30 soal TWK, dan 45 soal TKP. Bobot nilai untuk setiap jawaban benar berbeda-beda. Untuk soal TIU dan TWK, setiap jawaban benar diberi nilai 5, sedangkan jawaban salah atau tidak dijawab mendapat nilai 0. Khusus untuk TKP, nilai berkisar antara 1 hingga 5, dengan nilai maksimal untuk TKP adalah 225 poin.

Secara keseluruhan, nilai maksimal yang bisa diraih di SKD CPNS 2024 adalah 550 poin, yang terdiri dari TWK sebesar 150 poin, TIU sebesar 175 poin, dan TKP sebesar 225 poin. Peserta disarankan untuk meraih nilai setinggi mungkin agar peluang lolos ke tahapan berikutnya semakin besar.

Syarat Lolos SKD CPNS 2024

Passing grade SKD CPNS 2024 berbeda-beda sesuai dengan kategori peserta:

Lulusan Cum Laude/Dengan Pujian: Nilai kumulatif minimal 311, TIU minimal 85.

Umum dan Putra/Putri Kalimantan: TWK minimal 65, TIU minimal 80, TKP minimal 166.

Penyandang Disabilitas: Nilai kumulatif minimal 286, TIU minimal 60.

Putra/Putri Daerah Tertinggal: Nilai kumulatif minimal 286, TIU minimal 60.

Diaspora: Nilai kumulatif minimal 311, TIU minimal 85.

Putra/Putri Papua: Nilai kumulatif minimal 286, TIU minimal 60.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/65/3089811/tes_pppk_2024-dV56_large.jpeg
Kapan Terakhir Buat Akun SSCASN 2024 PPPK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089524/apakah-tes-skb-cpns-2024-ada-sistem-gugur-ini-penjelasannya-f2sr9xVxfq.jpg
Apakah Tes SKB CPNS 2024 Ada Sistem Gugur? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089506/cetak-kartu-ujian-skb-cpns-2024-di-mana-T0o4ZjUY14.jpg
Cetak Kartu Ujian SKB CPNS 2024 di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/65/3087622/kapan-pelaksanaan-skb-cpns-bappenas-dan-kemenag-2024-pEfZOE2j69.jpg
Kapan Pelaksanaan SKB CPNS Bappenas dan Kemenag 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088013/tes-skb-cpns-2024-non-cat-dilakukan-di-mana-XW7ZJijma4.jpg
Tes SKB CPNS 2024 Non CAT Dilakukan di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/624/3085148/apakah-guru-madrasah-swasta-kemenag-bisa-ikut-pppk-2024-jBY1Cf1XTB.jpg
Apakah Guru Madrasah Swasta Kemenag Bisa Ikut PPPK 2024?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement