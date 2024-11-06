Ini Riwayat Pendidikan Verrel Bramasta, Anggota DPR RI yang Ternyata Lulusan Oxford University

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Verrel Bramasta, anggota DPR RI yang ternyata lulusan Oxford University. Verrell Bramasta berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode 2024-2029 pada usia 28 tahun dan meraih dukungan yang luar biasa yaitu dengan mengumpulkan 98.810 suara dalam pemilu.

Verrell termasuk salah satu dari 580 anggota DPR yang resmi dilantik dalam upacara di Gedung Kura-Kura, DPR Jakarta Pusat, pada 1 Oktober 2024.

Verrell Bramasta menyatakan bahwa dirinya tidak akan menerima gaji sebagai anggota DPR RI selama satu tahun. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmennya untuk menunjukkan bahwa keputusannya terjun ke dunia politik bukan sekadar untuk mencari keuntungan finansial.

"Ini adalah gestur saya untuk membuktikan bahwa artis yang masuk politik tidak semata-mata mengejar uang. Satu tahun gaji saya akan saya sumbangkan kepada konstituen saya, dan itu adalah janji yang akan saya pegang," ujar Verrell Bramasta setelah resmi dilantik.

BACA JUGA: Adu Riwayat Pendidikan Verrell Bramasta dengan Uya Kuya yang Ternyata Jomplang

Lahir pada 11 September 1996, Verrel merupakan seorang publik figur yang aktif sebagai penyanyi, DJ, dan aktor, namun tetap fokus pada pendidikannya. Berikut ini merupakan riwayat pendidikan Verrel Bramasta yang telah dirangkum Okezone pada, Rabu (6/11/2024).

Verrell diketahui sempat mengenyam pendidikan di Columbia University, New York, Amerika Serikat. Sayangnya, karena kesibukan sebagai seorang artis membuat dirinya kesulitan membagi waktu. Akhirnya, ia pun tidak menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi tersebut.

Ia melanjutkan pendidikannya di Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, Bandar Lampung, sejak Juli 2023. Verrel memilih kampus ini karena reputasinya yang baik, terutama dalam program studi Manajemen dan Akuntansi.