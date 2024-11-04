Perbandingan Riwayat Pendidikan Stella Christie dengan Nadiem Makarim, Ternyata Sama-sama Lulusan Harvard

JAKARTA - Perbandingan riwayat pendidikan Stella Christie dan Nadiem Makarim ternyata sama-sama lulusan Harvard. Akan tetapi, setelah selesai menempuh pendidikan tinggi, keduanya memilih jalur yang berbeda.

Nadiem Makarim memilih menjadi seorang entrepreneur, sedangkan Stella Christie memilih untuk untuk menjadi seorang akademisi dan ilmuwan hingga menjadi guru besar di Tsinghua University.

Hal ini pula yang membuat banyak masyarakat optimis jika pendidikan di Indonesia akan meningkat setelah Stella Christie ditunjuk oleh Prabowo Subianto untuk menjadi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Kabinet Merah Putih.

Dirinya yang memiliki latar belakang akademisi dianggap lebih layak menduduki posisi tersebut dibandingkan dengan Menteri Pendidikan sebelumnya yang dipegang oleh Nadiem Makarim yang memiliki latar belakang seorang pengusaha.

Namun meski begitu, secara riwayat pendidikan, keduanya rupanya tidak berbeda jauh dan sama-sama pernah bersekolah di luar negeri. Bahkan baik Stella maupun Nadiem, keduanya sama-sama pernah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia yakni Harvard University.

Stella Christie menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Santa Ursula, Jakarta. Setelah lulus, perempuan kelahiran Medan, 11 Januari 1979 ini kemudian melanjutkan pendidikannya ke Red Cross Nordic United World College, Norwegia.

Lulus sebagai seorang sarjana dari Norwegia, Stella kemudian lanjut mengambil jurusan psikologi di Harvard University. Setelahnya, ia juga meraih gelar doktor di Northwestern University Amerika Serikat pada 2010 bidang psikologi kognitif.