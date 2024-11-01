Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Perbandingan Riwayat Pendidikan Tom Lembong dengan Ciska Wihardja, Ternyata Sama-Sama Lulusan Amerika Serikat

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |18:20 WIB
Perbandingan Riwayat Pendidikan Tom Lembong dengan Ciska Wihardja, Ternyata Sama-Sama Lulusan Amerika Serikat
Riwayat Pendidikan Tom Lembong (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Latar belakang pendidikan Tom Lembong dan Ciska Wihardja. Hal ini merupakan bentuk ditetapkannya mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Thomas Trikasih Lembong alis Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Penetapan ini berkaitan dengan korupsi yang dilakukan saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Anggota tim pemenangan Anies Baswedan di Pemilu 2024 ini diketahui memberikan izin impor kepada Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Akibat hal ini, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp400 miliar.

Ditetapkannya Tom Lembong menjadi tersangka kasus korupsi impor ula membuat sang istri, Ciska Wihardja ikut tersorot. Ciska sendiri diketahui merupakn istri yang sangat cerdas dibuktikan dengan riwayat pendidikannya yang sangat banyak.

Ciska diketahui sempat menempuh pendidikan tinggi di berbagai universitas di luar negeri. Pertama, ia berkuliah di Harvard University dan United World College of South East Asia.

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
