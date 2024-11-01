Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Riwayat Pendidikan Drajat Djumantara, Calon Suami Febby Rastanty yang Seorang Lulusan Akademi Kepolisian

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |17:59 WIB
Riwayat Pendidikan Drajat Djumantara, Calon Suami Febby Rastanty yang Seorang Lulusan Akademi Kepolisian
Riwayat Pendidikan Drajat Djumantara, Calon Suami Febby Rastanty yang Seorang Lulusan Akademi Kepolisian. (Foto: Okezone.com/Instagram)
JAKARTA – Riwayat pendidikan Drajat Djumantara, calon suami Febby Rastanty yang seorang lulusan Akademi Kepolisian.

Kabar bahagia kembali datang dari dunia hiburan tanah air, di mana aktris berbakat Febby Rastanty sebentar lagi akan melepas masa lajangnya. Pertunangan Febby yang mendadak ini mengejutkan banyak orang dan menimbulkan rasa penasaran yang tinggi di kalangan penggemar.

Tak sedikit yang ingin mengetahui siapa pria istimewa yang berhasil meluluhkan hati Febby Rastanty. Ia resmi dilamar oleh kekasihnya, seorang perwira Polri yang memiliki karisma dan dedikasi tinggi terhadap tugasnya.

Kedekatan Febby Rastanty dengan Drajat Djumantara telah menyedot perhatian publik, terutama karena latar belakang mereka yang sangat berbeda. Febby, yang dikenal luas sebagai seorang aktris, dan Drajat, yang mengabdikan diri di institusi kepolisian, menghadirkan kisah cinta yang menarik untuk diikuti.

Sosok Drajat, yang berhasil merebut hati dara cantik ini, tentu saja menuai rasa penasaran yang mendalam di kalangan netizen. Banyak yang berharap dapat melihat bagaimana hubungan mereka berkembang, mengingat perbedaan profesi yang cukup mencolok namun tetap saling melengkapi.

Dan dibalik itu semua masih menjadi rasa penasaran netizen, apa riwayat pendidikan yang dimiliki oleh Drajat Djumantara, calon suami Febby Rastanty.

