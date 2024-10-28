Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Tari Jawa dan Betawi Meriahkan Indonesia Day Sekolah Tentara Australia

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |16:39 WIB
Tari Jawa dan Betawi Meriahkan Indonesia Day Sekolah Tentara Australia
Tarian Jawa dan Betawi di Sekolah Australia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Australian Defence Force Academy (ADFA) bekerjasama dengan Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra telah menyelenggarakan acara Indonesia Day pada Rabu (23/10/2024).

Indonesia Day atau Hari Indonesia di ADFA diisi dengan diskusi mengenai Indonesia, cerita pengalaman siswa yang telah berkunjung ke Indonesia, dan tidak lupa juga sajian budaya berupa tarian Indonesia, nasi tumpeng, serta jajanan pasar Indonesia.

Diskusi tentang Indonesia diisi oleh professor Greg Fealy dari Australian National University. Greg Fealy merupakan dosen dan peneliti yang banyak melakukan kajian tentang Indonesia.

Dalam paparannya, Greg menyampaikan perkembangan sosial politik di Indonesia, khususnya berkaitan dengan demokrasi di Indonesia. Greg mengaku minatnya terhadap Indonesia sudah tumbuh sejak ia kuliah sarja di Monash University, dan hal tersebut terus berkembang sampai sekarang.

Setelah paparan dari Greg, dua orang mahasiswa yang telah berkunjung ke Indonesia menceritakan pengalaman mereka selama berada di Indonesia. Kedua siswa menyampaikan kekaguman mereka mengenai keberagaman yang ada di Indonesia.

Mereka menceritakan mengenai candi Borobudur yang merupakan peninggalan agama Budha dan candi Prambanan yang merupakan peninggalan agama Hindu. Mereka juga terkesima dengan keramahan masyarakat Yogyakarta. Disamping itu, harga-harga yang sangat murah di Yogya membuat mereka senang berada di Yogya.

Halaman:
1 2
