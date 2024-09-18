Advertisement
90 Siswa SD di Canberra Belajar Budaya Indonesia

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |14:08 WIB
90 Siswa SD di Canberra Belajar Budaya Indonesia
Siswa SD di Canberra Belajar Budaya Indonesia (Foto: KBRI Canberra)
JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra menerima kunjungan dari 90 siswa kelas 3 Ngunawal Primary School Canberra, pada Selasa 17 September kemarin. Kunjungan kali ini merupakan keempat kalinya KBRI membuka pintu bagi sekolah-sekolah di Australia untuk belajar budaya Indonesia di tahun 2024.

Jika pada kunjungan sebelumnya siswa yang hadir di KBRI berada di angka 10-25 siswa, kunjungan kali ini adalah yang terbanyak. Guna memfasilitasi kunjungan tersebut, Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) berkoordinasi dengan sekolah untuk membagi siswa dalam dua kelompok pagi dan siang. Kelompok pertama hadir di KBRI sejak pukul 10 sampai dengan 11.30 sebanyak 47 siswa, dan kelompok kedua hadir dari pukul 1 sampai pukul 2.30 sore sebanyak 43 siswa.

Erin Gale, salah satu guru pendamping siswa menyampaikan ketertarikan untuk mengunjungi KBRI sejak dua bulan yang lalu. Ia menambahkan, KBRI adalah satu-satunya kedutaan yang dikunjungi sekolahnya di tahun ini.

“Kami melakukan riset terhadap kedutaan-kedutaan negara tetangga Australia, dan akhirnya sekolah sepakat untuk memilih KBRI sebagai tempat siswa berkunjung,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/9/2024).

Dalam kunjungan ini, siswa disuguhi dengan beragam kegiatan, mulai dari tur Balai Wisata Budaya, workshop gamelan, belajar menari tradisional, dan belajar melafalkan lagu anak-anak Indonesia sambil memahami artinya. Kegiatan dibagi dalam dua tempat, yaitu Balai Wisata Budaya dan Balai Kartini. Di Balai Wisata Budaya, siswa akan melakukan tur dan workshop gamelan. Sementara di Balai Kartini, siswa akan mendapatkan workshop tari tradisional dan belajar menyanyi.

