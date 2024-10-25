Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cara Cek Ranking SKD CPNS 2024 di Mana?

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |13:32 WIB
Cara Cek Ranking SKD CPNS 2024 di Mana?
Cara Cek Ranking SKD CPNS 2024 di Mana? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Cara cek ranking SKD CPNS 2024 di mana? Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 kini telah memasuki tahap pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Para peserta SKD CPNS 2024 yang telah mengikuti ujian ini memiliki kesempatan untuk langsung memeriksa skor hasil tes mereka melalui platform resmi yang disediakan.

Rangkaian informasi mengenai jadwal pelaksanaan tes SKD CPNS 2024 secara rinci telah dijabarkan dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam surat tersebut, tes SKD CPNS 2024 akan diselenggarakan mulai 16 Oktober hingga 14 November 2024 di berbagai lokasi yang telah ditetapkan. Peserta diharapkan mengikuti seluruh instruksi dengan seksama agar proses seleksi berjalan lancar dan optimal.

Peserta yang telah mengikuti tes SKD CPNS 2024 tentunya sangat menantikan hasilnya dengan penuh harapan. Bagi para peserta, mengetahui skor hasil tes menjadi momen penting yang ditunggu-tunggu, karena hasil tersebut merupakan langkah awal menuju peluang karir di lingkungan pemerintahan.

Lalu di mana cara cek ranking SKD CPNS 2024?

 

Halaman:
1 2
