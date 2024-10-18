Kapan Pengumuman Hasil SKD CPNS 2024 Keluar? Ini Jadwal Lengkapnya

JAKARTA – Kapan pengumuman hasil SKD CPNS 2024 keluar? ini jadwal lengkapnya. Di mana tahap tes SKD CPNS sudah dimulai sejak 16 Oktober.

Sejumlah pelamar yang mengikuti tes Seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 mulai berlangsung.

Sesuai dengan Surat Plt. Kepala BKN Nomor:5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) TA 2024. Bahwa pelaksanaan SKD CPNS berlangsung kurang lebih satu bulan lamanya, dari tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 14 November 2024.

Berdasarkan Siaran Pers Nomor:010/RILIS/BKN/X/2024 terhitung 3.035.723 pelamar akan berkompetisi ke tahap seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Untuk mengakomodir pelaksanaan SKD CPNS kali ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan ribuan titik lokasi mulai dari wilayah Nusantara hingga Mancanegara. Di antaranya 36 titik lokasi kantor BKN meliputi Kantor BKN Pusat, Kantor Regional dari Aceh hingga Papua, dan UPT BKN se-Indonesia; 75 titik lokasi Mandiri BKN; 135 titik lokasi mandiri instansi; dan 93 titik lokasi Luar Negeri.

Mekanisme pelaksanaan SKD sendiri menggunakan standar berbasis Computer Assisted Test (CAT). Selain itu pelaksanaan ujian dengan CAT BKN sendiri berorientasi pada sistem digital sehingga pelamar dapat mengetahui memenuhi ambang batas atau tidak, sesaat setelah selesai mengerjakan seluruh soal SKD.