HOME EDUKASI SEKOLAH

Pramono Janji Perhatikan Kesejahteraan Guru Honorer yang Gajinya Cuma Rp2 Juta/Bulan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |20:59 WIB
Pramono Janji Perhatikan Kesejahteraan Guru Honorer yang Gajinya Cuma Rp2 Juta/Bulan
Pramono Anung Soroti Kesejahteraan Guru Honorer di DKI Jakarta. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berjanji mengatasi masalah pendidikan di Jakarta mulai dari wajib belajar 12 tahun hingga memperhatikan kesejahteraan guru honorer.

"Kami pastikan wajib belajar tuntas 12 tahun, tanpa kendala biaya. Kami sediakan beasiswa kuliah tidak perlu verifikasi tiap tahun. Tapi langsung dikontrak setelah lulus kuliah," kata Pramono, dalam paparan debat perdana Pilkada Jakarta 2024 di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (6/10/2024).

"Kami juga tidak melupakan kesejahteraan guru honorer yang sampai hari ini hanya menerima gaji Rp2 juta tiap bulannya, agar mereka fokus mengajar tak lagi mencari pekerjaan sampingan, bahkan terjerat pinjol demi bisa bertahan hidup," tambahnya.

Pramono juga menyinggung perihal kesehatan mental warga Jakarta dengan membuka layanan hotline 24 jam konseling. Tak hanya itu, bersama Rano Karno akan memangkas waktu tunggu layanan BPJS.

