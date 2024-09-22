Daftar Penyebab Kesalahan TMS CPNS 2024 yang Bikin Gagal Lolos Administrasi

JAKARTA - Daftar penyebab kesalahan TMS CPNS 2024 yang bikin gagal lolos administrasi. TMS merupakan kepanjangan dari “Tidak Memenuhi Syarat” yang bisa di artikan sebagai pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi dan tidak dapat melangkah ke tahap seleksi selanjutnya.

Bagi pelamar CPNS yang TMS bisa mengajukan sanggah yang berakhir 22 September 2024. Sanggahan akan direspons oleh instansi terkait dari 20 hingga 24 September 2024.

Setiap pelamar hanya memiliki 1 (satu) kesempatan untuk mengajukan sanggahan. Hasil sanggahan akan dijawab oleh instansi melalui pengumuman setelah masa sanggah yang dijadwalkan mulai 23 hingga 29 September 2024.

Ada beberapa penyebab pelamar dinyatakan TMS pada CPNS 2024, di antaranya sebagai berikut: