HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Penyebab Kesalahan TMS CPNS 2024 yang Bikin Gagal Lolos Administrasi

Pathola Riez Toekan , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |09:34 WIB
Daftar Penyebab Kesalahan TMS CPNS 2024 yang Bikin Gagal Lolos Administrasi
Daftar penyebab kesalahan TMS CPNS 2024 yang bikin gagal lolos administrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar penyebab kesalahan TMS CPNS 2024 yang bikin gagal lolos administrasi. TMS merupakan kepanjangan dari “Tidak Memenuhi Syarat” yang bisa di artikan sebagai pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi dan tidak dapat melangkah ke tahap seleksi selanjutnya.

Bagi pelamar CPNS yang TMS bisa mengajukan sanggah yang berakhir 22 September 2024. Sanggahan akan direspons oleh instansi terkait dari 20 hingga 24 September 2024.

Setiap pelamar hanya memiliki 1 (satu) kesempatan untuk mengajukan sanggahan. Hasil sanggahan akan dijawab oleh instansi melalui pengumuman setelah masa sanggah yang dijadwalkan mulai 23 hingga 29 September 2024.

Ada beberapa penyebab pelamar dinyatakan TMS pada CPNS 2024, di antaranya sebagai berikut:

  1. Persyaratan dokumen yang telah di tentukan tidak lengkap.
  2. Persyaratan dokumen yang telah di ajukan tidak sah atau telah kadaluarsa
  3. Tidak memenuhi proses kualifikasi ijazah terhadap formasi yang dipilih
  4. Adanya peraturan yang di langgar oleh pelamar
  5. Adanya Surat Lamaran yang tidak sesuai dengan format ditentukan
  6. Adanya dokumen yang tidak terbaca
  7. Adanya kesalahan pelamar dalam proses pengisian data
  8. Nama pelamar tidak sesuai dengan KTP
  9. Pelamar tidak menyertakan e-materai pada dokumen tertentu
  10. Adanya 1 materai yang digunakan untuk banyak dokumen

1 2
