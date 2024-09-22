Tata Cara Pengajuan Masa Sanggah CPNS 2024

JAKARTA – Tata cara pengajuan masa sanggah CPNS 2024 bagi peserta CASN 2024 yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Tata cara pengajuan masa sanggah CPNS 2024 ini sangat mudah untuk diikuti.

“Peserta yang tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi maka pada halaman Resume Pendaftaran akan tampil pemberitahuan ‘Mohon Maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar’ yang disertai dengan penyebab pelamar berstatus TMS," demikian dikutip dari Buku Petunjuk Pendaftaran Calon ASN 2024 oleh BKN, Minggu (22/9/2024).

Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang dinyatakan tidak sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi maka berhak untuk melakukan pengajuan sanggah pada situs Portal SSCASN yang dimiliki oleh Pemerintah. Tetapi perlu diperhatikan juga, fitur Ajukan Sanggah yang terdapat di Portal SSCASN ini tidak diperkenankan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan namun harus berdasarkan alasan yang realistis serta berdasar pada dokumen yang telah diunggah.

Berikut adalah tata cara pengajuan masa sanggah CASN 2024: