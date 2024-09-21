Kapan Tes SKD CPNS 2024? Ini Jadwal Lengkapnya

JAKARTA - Kapan tes SKD CPNS 2024? Jadwal pendaftaran CPNS 2024 telah diumumkan secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pada tanggal 14 September 2024, pengumuman tentang seleksi Administrasi CPNS telah dirilis.

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan dilakukan oleh peserta yang dinyatakan lolos. Kecuali, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag), seluruh lembaga mengikuti SKD dan SKB serentak oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam Pengumuman BKN nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil BKN TA 2024, BKN telah menetapkan jadwal tes SKD dan SKB CPNS 2024 untuk seluruh lembaga.

Jadwal lengkap ujian CPNS dan SKD 2024 untuk seluruh institusi yang diberikan di sini yang dirangkum Okezone, Sabtu (21/9/2024):

1. Konfirmasi Penggunaan Nilai SKD CPNS 2024: 18-28 September 2024

2. Penarikan Data Terakhir SKD CPNS: 29 September 2024 - 1 Oktober 2024

3. Penjadwalan SKD CPNS: 2-8 Oktober 2024