Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kapan Tes SKD CPNS 2024? Ini Jadwal Lengkapnya

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |23:12 WIB
Kapan Tes SKD CPNS 2024? Ini Jadwal Lengkapnya
Pengumuman CPNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapan tes SKD CPNS 2024? Jadwal pendaftaran CPNS 2024 telah diumumkan secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pada tanggal 14 September 2024, pengumuman tentang seleksi Administrasi CPNS telah dirilis.

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan dilakukan oleh peserta yang dinyatakan lolos. Kecuali, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag), seluruh lembaga mengikuti SKD dan SKB serentak oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam Pengumuman BKN nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil BKN TA 2024, BKN telah menetapkan jadwal tes SKD dan SKB CPNS 2024 untuk seluruh lembaga.

Jadwal lengkap ujian CPNS dan SKD 2024 untuk seluruh institusi yang diberikan di sini yang dirangkum Okezone, Sabtu (21/9/2024):

1. Konfirmasi Penggunaan Nilai SKD CPNS 2024: 18-28 September 2024

2. Penarikan Data Terakhir SKD CPNS: 29 September 2024 - 1 Oktober 2024

3. Penjadwalan SKD CPNS: 2-8 Oktober 2024

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/65/3089811/tes_pppk_2024-dV56_large.jpeg
Kapan Terakhir Buat Akun SSCASN 2024 PPPK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089524/apakah-tes-skb-cpns-2024-ada-sistem-gugur-ini-penjelasannya-f2sr9xVxfq.jpg
Apakah Tes SKB CPNS 2024 Ada Sistem Gugur? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089506/cetak-kartu-ujian-skb-cpns-2024-di-mana-T0o4ZjUY14.jpg
Cetak Kartu Ujian SKB CPNS 2024 di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/65/3087622/kapan-pelaksanaan-skb-cpns-bappenas-dan-kemenag-2024-pEfZOE2j69.jpg
Kapan Pelaksanaan SKB CPNS Bappenas dan Kemenag 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088013/tes-skb-cpns-2024-non-cat-dilakukan-di-mana-XW7ZJijma4.jpg
Tes SKB CPNS 2024 Non CAT Dilakukan di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/624/3085148/apakah-guru-madrasah-swasta-kemenag-bisa-ikut-pppk-2024-jBY1Cf1XTB.jpg
Apakah Guru Madrasah Swasta Kemenag Bisa Ikut PPPK 2024?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement