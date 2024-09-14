Kapan Jadwal Ujian CPNS 2024? Ini Jadwal Lengkapnya

JAKARTA - Kapan jadwal ujian CPNS 2024? Ini jadwal lengkapnya. Di mana tahap pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 sudah berakhir beberapa waktu lalu.

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 Agustus sampai tanggal 10 September 2024. Untuk tahap pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2024 disampaikan pada 14 sampai 19 September 2024.

Kapan jadwal ujian CPNS 2024? Ini jadwal lengkapnya dirangkum dari beberapa sumber Sabtu, (14/9/2024).

- Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi 18 - 28 September 2024

- Masa Sanggah 20 - 22 September 2024

- Jawab Sanggah 20 - 24 September 2024

- Pengumuman Pasca Masa Sanggah 23 - 29 September 2024

- Penarikan data final SKD CPNS 29 September - 1 Oktober 2024

- Penjadwalan SKD CPNS 2 - 8 Oktober 2024

- Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS 9 - 15 Oktober 2024

- Pelaksanaan SKD CPNS 16 Oktober - 14 November 2024

- Pengolahan Nilai SKD CPNS 23 Oktober - 16 November 2024

- Pengumuman Hasil SKD CPNS 17 - 19 November 2024

- Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT 20 November - 17 Desember 2024

- Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT 20- 22 November 2024