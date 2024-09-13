2 Instansi yang Masih Buka Pendaftaran CPNS 2024

JAKARTA - 2 instansi yang masih buka pendaftaran CPNS 2024. Meskipun pendaftaran CPNS 2024 secara umum telah ditutup pada Selasa 10 September 2024 pukul 23.59 WIB.

Kedua instansi tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama (Kemenag), yang memberikan kesempatan lebih lama hingga 13 dan 14 September 2024.

Formasi CPNS Kemendikbudristek 2024

Kemendikbudristek menawarkan 12.843 posisi yang meliputi berbagai bidang, seperti:

- Polisi khusus cagar budaya

- Juru pelihara cagar budaya

- Editor buku

- Desainer buku

- Juru pugar cagar budaya

- Ilustrator buku

- Pengembangan buku elektronik

- Penyuluh bahasa

- Visual/desain produk

- Registar

- Penata pameran

- Konservator

- Kurator

- Edukator

- Pengawas hasil penyensoran

- Filologi

- Perevitalisasi bahasa dan sastra

BACA JUGA: Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024

Formasi CPNS Kemenag 2024

Sementara itu, Kementerian Agama membuka kesempatan dengan formasi berikut:

- Penyuluh Agama Islam

- Guru Ilmu Tafsir

- Penghulu

- Pengembang Tafsir Al-Qur'an

- Pengawas Jaminan Produk Halal

- Pentasih Al-Qur'an

Jadwal Pendaftaran CPNS Kemendikbudristek 2024

Untuk jadwal seleksi CPNS Kemendikbudristek:

- Pengumuman seleksi: 30 Agustus-13 September 2024

- Pendaftaran: 31 Agustus-13 September 2024

- Seleksi administrasi: 31 Agustus-15 September 2024

- Pengumuman hasil seleksi administrasi: 16-17 September 2024

- Masa sanggah: 18-20 September 2024

- Pelaksanaan SKD CPNS: 16 Oktober-14 November 2024

- Pengumuman hasil SKD: 17-19 November 2024

- Pelaksanaan SKB: 9-20 Desember 2024

- Pengumuman hasil CPNS: 5-12 Januari 2025