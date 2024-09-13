Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

2 Instansi yang Masih Buka Pendaftaran CPNS 2024

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |11:03 WIB
2 Instansi yang Masih Buka Pendaftaran CPNS 2024
2 Instansi yang Masih Buka Pendaftaran CPNS 2024. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - 2 instansi yang masih buka pendaftaran CPNS 2024. Meskipun pendaftaran CPNS 2024 secara umum telah ditutup pada Selasa 10 September 2024 pukul 23.59 WIB.

Kedua instansi tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama (Kemenag), yang memberikan kesempatan lebih lama hingga 13 dan 14 September 2024.

Formasi CPNS Kemendikbudristek 2024

Kemendikbudristek menawarkan 12.843 posisi yang meliputi berbagai bidang, seperti:

- Polisi khusus cagar budaya

- Juru pelihara cagar budaya

- Editor buku

- Desainer buku

- Juru pugar cagar budaya

- Ilustrator buku

- Pengembangan buku elektronik

- Penyuluh bahasa

- Visual/desain produk

- Registar

- Penata pameran

- Konservator

- Kurator

- Edukator

- Pengawas hasil penyensoran

- Filologi

- Perevitalisasi bahasa dan sastra

Formasi CPNS Kemenag 2024

Sementara itu, Kementerian Agama membuka kesempatan dengan formasi berikut:

- Penyuluh Agama Islam

- Guru Ilmu Tafsir

- Penghulu

- Pengembang Tafsir Al-Qur'an

- Pengawas Jaminan Produk Halal

- Pentasih Al-Qur'an

Jadwal Pendaftaran CPNS Kemendikbudristek 2024

Untuk jadwal seleksi CPNS Kemendikbudristek:

- Pengumuman seleksi: 30 Agustus-13 September 2024

- Pendaftaran: 31 Agustus-13 September 2024

- Seleksi administrasi: 31 Agustus-15 September 2024

- Pengumuman hasil seleksi administrasi: 16-17 September 2024

- Masa sanggah: 18-20 September 2024

- Pelaksanaan SKD CPNS: 16 Oktober-14 November 2024

- Pengumuman hasil SKD: 17-19 November 2024

- Pelaksanaan SKB: 9-20 Desember 2024

- Pengumuman hasil CPNS: 5-12 Januari 2025

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163210//sri_mulyani-rXRN_large.jpg
Sri Mulyani Bawa Kabar soal Pembukaan Seleksi CPNS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162014//cpns-5g1S_large.jpg
Ini Cara Daftar CPNS 2025 di sscasn.bkn.go.id
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161935//cpns-uwv0_large.jpg
Pendaftaran CPNS 2025 Kapan Dibuka? Cek Informasi Terbaru di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/622/3161130//pppk-yFWQ_large.jpeg
Kapan Gaji PPPK Paruh Waktu 2025 Cair? Ini Jadwal dan Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160161//pppk-SZzo_large.jpg
Kerja 4 Jam, Segini Gaji PPPK Paruh Waktu 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/622/3159317//pppk-PVh3_large.jpeg
Ternyata Segini Gaji PPPK Paruh Waktu 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement