HOME EDUKASI KAMPUS

Ikut Kontes Robot, UNS Kenalkan Wahana Terbang Nir Awak

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |15:32 WIB
Ikut Kontes Robot, UNS Kenalkan Wahana Terbang Nir Awak
Mahasiswa UNS ikut Kontes Robot Terbang Indonesia 2024 (Foto: UNS)
JAKARTA – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta bakal mengikuti Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2024. Bengawan Unmanned Vehicle (UV) Team UNS Surakarta memperkenalkan tim yang akan berlaga pada KRTI 2024.

UV Team UNS juga memperkenalkan wahana nir awak yang akan dipertandingkan di KRTI 2024. Kompetisi ini akan digelar pada 12–19 Oktober 2024 di Lapangan Udara Gading, Yogyakarta.

Rektor UNS Hartono menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah diberikan hingga tahap ini. Beliau menyampaikan rasa bangganya mewakili sivitas akademika UNS karena Bengawan UV Team telah konsisten menorehkan prestasi di tingkat nasional dan internasional. Beliau berkomitmen untuk memberikan fasilitas yang memadai guna mendukung kegiatan mahasiswa UNS ini.

“Kami dukung sepenuhnya agar dalam mengikuti KRTI 2024 dapat memberikan hasil yang maksimal,” ujar Hartono, Senin (9/9/2024).

General Manager Bengawan UV Team UNS Daffa Putra Islami mengatakan, mereka telah mengikuti KRTI sejak 2017. Rangkaian kompetisi ini terdiri dari dua tahap. Tahapan pertama adalah seleksi wilayah yang telah mereka lakukan dan tahap kedua adalah final. Acara peluncuran pada hari ini sekaligus menjadi apresiasi semua pihak yang telah mendukung jalannya riset dan perlombaan.

“Dengan hasil pada seleksi wilayah harapannya bisa menjadi pemacu semangat untuk semua tim UNS dalam mendapatkan hasil yang maksimal pada final KRTI 2024 di Lanud Gading, Yogyakarta,” ujar Daffa.

