Anggaran Pendidikan Tak Efektif, JK Sentil Nadiem Jarang Ngantor dan Turun ke Lapangan

JAKARTA - Anggaran yang digelontorkan pemerintah dinilai masih belum efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Hal ini disampaikan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurutnya hal ini karena Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat ini tidak punya pengalaman pendidikan dan jarang turun ke lapangan.

JK menyebut Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Riset yang tidak memiliki pengalaman. Di sisi lain kebiasaannya yang jarang turun ke lapangan dan jarang ngantor juga menyebabkan anggaran tidak tersalurkan dengan baik.

"Yang paling utama yang harus dilakukan saat ini adalah mengefektifkan anggaran yang ada, bukan menggugat anggaran. Ada Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, dan jarang ke kantor. Bagaimana bisa," kata JK dikutip Senin (9/9/2024).

"Pemerintah tolong dipilih betul menteri yang ngerti pendidikan. Kalau tidak, mau sekian triliun dikasih akan hancur pendidikan. Jadi bukan hanya anggaran diperbaiki, tapi orang yang melaksanakannya juga perlu diperbaiki," tambahnya.

JK yang juga merupakan Mantan Wakil Presiden itu berharap agar Menteri Pendidikan dan Riset di masa kepresidenan Prabowo Subianto mendatang merupakan sosok yang benar-benar hebat dan biasa berkecimpung di sektor yang sesuai. Ia bahkan menyinggung sederet nama, termasuk Anies Baswedan.