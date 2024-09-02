Ini Cara Cek dan Unduh Akreditasi Kampus dari BAN-PT untuk Daftar CPNS 2024

JAKARTA – Ini cara cek dan unduh akreditasi kampus dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk Daftar CPNS 2024.

Melansir banpt.or.id, akreditasi perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) merupakan salah satu syarat wajib bagi calon pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

Beberapa kementerian yang membuka formasi CPNS juga mengharuskan pelamar untuk mengunggah bukti akreditasi perguruan tinggi. Lalu, bagaimana cara untuk mengecek dan mengunduh akreditasi kampus sebagai persyaratan CPNS 2024?

Cara Cek dan Undung Akreditasi Kampus dari BAN-PT Untuk Daftar 2024

Untuk mengecek status akreditasi kampus, peserta dapat mengakses situs resmi BAN-PT di https://banpt.or.id. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka situs resmi BAN-PT di https://banpt.or.id

2. Pilih menu “Data Akreditasi”

3. Selanjutnya, pilih menu “Institusi Terkini”

4. Masukkan nama perguruan tinggi dan program studi yang ingin dicek

5. Tunggu hingga muncul informasi akreditasi kampus yang berlaku selama 1-2 periode.

Cara Mengunduh Sertifikat Akreditasi Kampus

Setelah mengecek akreditasi kampus melalui situs BAN-PT, peserta diwajibkan mengunduh data akreditasi sebagai bagian dari persyaratan CPNS 2024. Biasanya, setiap universitas menyediakan data akreditasi yang dapat diakses melalui laman resmi mereka.

Untuk mendapatkan salinan sertifikat akreditasi, perguruan tinggi dan program studi biasanya menyediakan tautan khusus ke portal akreditasi. Jika mengalami kesulitan dalam mengunduh sertifikat akreditasi program studi (prodi) dan universitas, peserta dapat menghubungi pihak perguruan tinggi masing-masing.