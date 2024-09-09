Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

90% Sekolah Hancur karena Serangan Israel, Masa Depan Anak-Anak di Gaza Terancam

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |09:36 WIB
90% Sekolah Hancur karena Serangan Israel, Masa Depan Anak-Anak di Gaza Terancam
90% sekolah di gaza hancur karena serangan Israel (Foto: Reuters)
JAKARTA – Lebih dari 90% gedung sekolah di Gaza rusak akibat pengeboman dan serangan Israel. Termasuk sekolah dikelola oleh UNRWA, badan PBB yang menangani pengungsi Palestina.

Data ini diungkap Klaster Pendidikan Global, sebuah koalisi organisasi bantuan yang dipimpin oleh UNICEF dan organisasi nirlaba, Save the Children. Hancurnya sekolah mengancam masa depan anak-anak di Gaza.

Ketika Gaza memulai tahun ajaran sekolah kedua tanpa kegiatan belajar-mengajar, sebagian besar anak-anak usia sekolah malah sibuk membantu keluarga mereka bertahan hidup di tengah serangan Israel yang menghancurkan.

Anak-anak berjalan tanpa alas kaki melalui jalan tanah untuk membawa air dalam jeriken plastik dari titik distribusi ke keluarga mereka yang tinggal di kota-kota tenda yang dipenuhi pengungsi Palestina. Sementara itu, yang lain mengantre di dapur umum untuk mendapatkan ransum.

Pekerja kemanusiaan memperingatkan bahwa kurangnya pendidikan yang berkepanjangan bisa mengakibatkan dampak negatif jangka panjang bagi anak-anak Gaza. Anak-anak dengan usia lebih muda akan mengalami gangguan dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosional mereka, sementara anak-anak yang berusia lebih tua berisiko terjebak dalam pekerjaan atau pernikahan dini, kata Tess Ingram, juru bicara regional Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation's Children Fund/UNICEF)

"Semakin lama seorang anak tidak bersekolah, semakin besar risiko mereka putus sekolah secara permanen dan tidak kembali," katanya, dilansir dari BBC, Senin (9/9/2024).

Sebanyak 625.000 anak usia sekolah di Gaza kehilangan hampir satu tahun penuh pendidikan. Sekolah-sekolah ditutup menyusul serangan Israel sebagai balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober. Belum jelas kapan anak-anak itu bisa kembali bersekolah karena perundingan-perundingan untuk menghentikan perang antara Israel dan Hamas belum membuahkan hasil.

Halaman:
1 2
