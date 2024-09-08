Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kemendikbudristek Komitmen Bentuk Ekosistem Musik Kearifan Lokal bagi Anak-Anak

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |12:00 WIB
Kemendikbud Siap Bentuk Ekosistem Musik Anak Indonesia. (Foto: Okezone.com/Kemendikbud)
A
A
A

JAKARTA - Kemendikbudristek berkomitmen membentuk ekosistem musik untuk penikmat musik anak-anak Indonesia. Salah satu yang dilakukan dalam Ajang Kita Cinta Lagu Anak Indonesia (KILA) 2024 dengan menggelar pentas lagu anak Simfoni Sahabat Nusantara di Gedung Kemendikbudristek.

"KILA mendekatkan anak-anak dengan kekayaan musik dan lagu tradisi. KILA menstimulasi terciptanya aransemen lagu anak yang berasal dari kearifan lokal," ujar Direktur Perfilman, Musik, dan Media Ahmad Mahendra, Minggu (8/9/2024).

Ke depan, dirinya berharap gaung KILA bisa lebih luas. Selain meningkatkan kolaborasi antar direktorat di Kemendikbudristek, juga butuh dukungan dari lintas Kementerian/Lembaga dan industri musik.

"Seperti dengan KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) atau KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Tentu support khusus dari pemerintah pusat dan Presiden, meski kepemimpinan akan berganti. Demi anak-anak kita, KILA layak diperkuat secara nasional," terang Mahendra.

Ketua Tim KILA Bambang Kurniawan menjelaskan, KILA 2024 diikuti lebih dari 1.300 peserta di rentang usia 5-7 tahun dan 8-13 tahun. KILA 2024 juga telah menghibur ribuan anak-anak pelajar di Surabaya, Solo, Jakarta, Denpasar dan Palembang.

Halaman:
1 2
