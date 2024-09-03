Profil dan Riwayat Pendidikan Paus Fransiskus yang Ternyata Ahli Kimia Sebelum Masuk Seminari

JAKARTA – Profil dan riwayat pendidikan Paus Fransiskus yang ternyata ahli kimia sebelum masuk seminari. Paus Fransiskus, yang dikenal dengan nama asli Jorge Mario Bergoglio, telah menjadi salah satu tokoh spiritual yang paling berpengaruh di dunia.

Namun, banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebelum menjadi Paus, ia memiliki latar belakang yang menarik dan beragam, termasuk sebagai ahli kimia. Berikut adalah profil dan riwayat pendidikannya yang mengejutkan.

Paus Fransiskus lahir pada 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina. Ia adalah keturunan imigran Italia, dengan ayahnya Mario yang bekerja sebagai akuntan di perusahaan kereta api dan ibunya Regina Sivori yang merupakan ibu rumah tangga yang membesarkan lima anaknya.

Sebelum memasuki seminari, Paus Fransiskus memiliki pekerjaan yang beragam. Ia pernah bekerja sebagai penjaga bar, tukang sapu lantai, dan bahkan sebagai teknisi kimia di laboratorium kimia. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki minat yang luas dan kemampuan yang beragam.

Paus Fransiskus menempuh pendidikan di Chili dan lulus dengan gelar filsafat dari Colegio de San José di San Miguel. Ia juga mengejar pendidikan sastra dan psikologi di Immaculate Conception College di Santa Fé. Pada tahun 1966, ia mulai mengajar mata pelajaran yang sama di Colegio del Salvatore di Buenos Aires. Dari tahun 1967-1970, ia melanjutkan studi teologi dan memperoleh gelar dari Colegio San José.

Pada 11 Maret 1958, Paus Fransiskus memasuki novisiat Serikat Yesus. Setelah menyelesaikan studi humaniora dan teologi, ia ditahbiskan sebagai pendeta Katolik pada 1969. Dari tahun 1973 hingga 1979, ia menjadi kepala provinsi Jesuit di Argentina. Ia menjadi uskup agung Buenos Aires pada 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II.