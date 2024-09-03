Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ada Paus, Pelajar di Jakarta Belajar Jarak Jauh 5 September 2024

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |15:20 WIB
Ada Paus, Pelajar di Jakarta Belajar Jarak Jauh 5 September 2024
Ilustrasi Pelajar di Jakarta Belajar Jarak Jauh 5 September (Foto: Freepik)
JAKARTA - Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan Surat Edaran Nomor 24/SE/2024 yang meminta seluruh satuan pendidikan di wilayah DKI Jakarta untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah dan belajar jarak jauh pada 5 September 2024.

SE ini ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin.

SE ini diterbitkan sehubungan dengan kunjungan Paus Fransiskus, pemimpin Vatikan yang akan menghadiri Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Kamis 5 September 2024.

Untuk itu, seluruh satuan pendidikan yang berada di sekitar wilayah kegiatan tersebut, diminta untuk:

1. Mengingatkan kepada seluruh pegawai ASN/Non ASN di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I, II Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Wilayah I, II Kota Administrasi Jakarta Pusat yang bekerja pada satuan pendidikan untuk berkerja dari rumah (work form home/WFH) pada hari tersebut

2. Melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring untuk peserta didik di satuan pendidikan yang berada di wilayah pada hari tersebut.

"Edaran ini agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab," tulis edaran tersebut.

Berikut daftar satuan pendidikan yang akan melaksanakan kegiatan belajar jarak jauh pada tanggal 5 September 2024:

