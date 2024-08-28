Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

8 Contoh Teks Anekdot yang Menyindir Teman

Muhammad Raihan , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |18:07 WIB
8 Contoh Teks Anekdot yang Menyindir Teman
Teks Anekdot (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 8 Contoh teks anekdot yang menyindir teman. Anekdot adalah cerita singkat yang menceritakan kisah atau kejadian lucu, unik, dan biasanya mengandung pesan atau sindiran terhadap suatu situasi, perilaku, atau karakter tertentu.

Teks anekdot biasanya menggunakan humor untuk menyampaikan kritik atau pandangan terhadap fenomena sosial, politik, atau masalah sehari-hari.

Berikut adalah 8 contoh teks anekdot yang menyindir teman dengan cara humoris:

1. Anekdot Pemalas

Suatu hari, Budi bertanya pada Andi yang sedang tidur di kelas:

Budi: "Kamu nggak takut dimarahi guru karena tidur terus di kelas?"

Andi: "Tenang aja, Budi. Aku udah izin."

Budi: "Izin tidur?"

Andi: "Nggak, izin belajar lewat mimpi."

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement