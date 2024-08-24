Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Saleh Husin Diwisuda Bersama Ribuan Wisudawan Universitas Indonesia

Muhammad Rizky , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |20:40 WIB
Saleh Husin Diwisuda Bersama Ribuan Wisudawan Universitas Indonesia
Mantan Menperin Saleh Husin diwisuda di UI (Foto: Sinarmas)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin diwisuda bersama ribuan wisudawan Universitas Indonesia (UI). Diwisuda di Balairung Kampus UI Depok, Saleh tampak santai berbaur dengan para wisudawan yang lain yang menggunakan toga dan juba tiga strip .

"Buat saya ini adalah buah dari penantian panjang dan penuh perjuangan serta kerja keras dan alhamdulillah sampai juga dipuncak dari pendidikan formal yang selama ini saya jalani. Bersyukur hari ini saya bisa berkumpul bersama rekan yang lain menghadiri wisuda oleh Rektor Universitas Indonesia," ujar Saleh, Sabtu (24/8/2024).

Menurut Saleh, menuntut ilmu tidak mengenal batas usia. Untuk itu, dia mengajak para sahabat yang mempunyai waktu luang untuk terus memperdalam ilmu.

"Memang capai dan melelahkan tapi mengasyikan kalau bisa ditata waktunya dengan baik. Apalagi kalau selesai menjalani ujian dan jurnalnya sudah terbit maka rasa puas dan gembira betul betul dapat dinikmati," ujar Saleh yang kini menjabat sebagai Managing Director Sinarmas.

Halaman:
1 2
