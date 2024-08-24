Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Wisuda 425 Mahasiswa Unhan, Prabowo: Perjalananmu Masih Panjang

Muhammad Rizky , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |19:07 WIB
Wisuda 425 Mahasiswa Unhan, Prabowo: Perjalananmu Masih Panjang
Menhan wisuda ratusan mahasiswa Unhan (Foto: Unhan)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri wisuda 425 Mahasiswa Unhan RI di Gedung Aula Merah Putih (AMP), Kampus Utama Unhan RI, Sentul-Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/8/2024). Ratusan mahasiswa tersebut dari Program Pendidikan Diploma (D3), Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) untuk Tahun Akademik 2024.

"Ini tahap awal, perjalananmu masih panjang. Perjalananmu harus menjadi pengabdian. Perjalananmu berbakti kepada Tanah Air dan orang tua", pesan Menhan Prabowo dalam sambutannya.

Menhan Prabowo juga berkeinginan agar sumber daya manusia di Indonesia berkualitas dan dapat memberikan manfaat untuk kemajuan Bangsa Indonesia. "Kita harus bersatu memberi yang terbaik. Untuk para profesor dan ahli-ahli harus cari benih-benih terbaik, terobosan-terobosan terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia," tegas Menhan.

Sementara itu, Plt. Rektor Unhan RI Jonni Mahroza memberikan penekanan pada kualitas akademik dan ketekunan. Rektor juga turut mengapresiasi kerja keras para dosen dan staf akademik yang telah berperan penting dalam pencapaian ini.

Unhan RI saat ini memiliki 12 program studi Sarjana (S1) dan 7 program studi diploma (D3) yang difokuskan pada pengembangan kompetensi di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).

Lulusan ini akan diprioritaskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di perguruan tinggi terkemuka dunia. Kemhan RI juga menargetkan terciptanya perwira TNI berlatar belakang S2 dan S3 yang menguasai teknologi kritis, dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang dalam 4-5 tahun mendatang.

