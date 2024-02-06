Pendaftaran hingga Syarat Masuk Unhan 2024, Simak Informasinya di Sini

JAKARTA - Universitas Pertahanan (Unhan) adalah salah satu institusi pendidikan yang secara fungsional berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan menawarkan program studi jenjang D3, S1, dan S2.

Banyak calon mahasiswa yang ingin masuk ke dalam universitas ini, sehingga menarik untuk mengetahui informasi mengenai pendaftaran hingga syarat masuk ke Unhan 2024.

Selama masa pendidikan di Unhan, mahasiswa tidak dikenakan biaya atau gratis, mulai dari tingkat D3 hingga S3 sampai mahasiswa lulus.

Bagi mahasiswa D3 dan S1, Unhan menyediakan asrama sebagai salah satu fasilitas yang diberikan dan bersifat wajib.

Beberapa fasilitas yang diberikan Unhan terjadi karena universitas tersebut merupakan bagian dari Kemenhan dan juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Karena Unhan merupakan Perguruan Tinggi kedinasan, sehingga lulusannya yang berkualitas bisa langsung menjadi anggota TNI dan PNS. Melansir dari laman resminya, Senin (5/2/2024), Unhan sendiri telah terakreditasi A oleh BAN-PT sesuai SK BAN-PT Nomor 1059/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021.

Bagi para calon mahasiswa yang hendak mendaftar, pendaftaran Unhan mahasiswa baru telah dibuka pada tanggal 1 Februari dan akan ditutup pada 29 Februari 2024.

Jadi, bagi kamu yang tertarik untuk masuk Unhan simak informasi mengenai persyaratan hingga jadwal pendaftaran Unhan tahun ajaran 2024/2045 yang telah dirangkum Okezone berikut ini.

Persyaratan Program S1 Unhan 2024

A. Persyaratan Umum:

1. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing laki-laki dan perempuan.

2. Sanggup memenuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Pertahanan RI.

3. Sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna.

4. Berijazah SMA/sederajat jurusan IPA atau SMK/sederajat lulusan tahun 2023 atau 2024 sesuai dengan program studi yang dioperasionalkan. Bagi pendaftar Program Studi Sarjana Sejarah Militer berijazah SMA/sederajat jurusan IPA atau IPS lulusan tahun 2023 atau 2024.

5. Tidak pernah tinggal kelas selama di SMA/SMK/sederajat.

6. Diprioritaskan siswa yang masuk 10 besar terbaik pada semester V.

7. Ketentuan nilai rapor SMA/sederajat, sebagai berikut:

- Semester I s.d V rata-rata 80 dan nilai minimal 90 untuk mata pelajaran sesuai Persyaratan Khusus Program Studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Farmasi Militer, Fakultas MIPA Militer, dan Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan (FSTP).

- Untuk Program Studi Sarjana Sejarah Militer, semester I s.d V rata-rata 80 dan nilai minimal 90 untuk mata pelajaran sesuai Persyaratan Khusus Program Studi Sarjana Sejarah Militer.

8. Ketentuan nilai rapor SMK/sederajat, semester I s.d V Mata Pelajaran sesuai program studi yang dioperasionalkan rata-rata 80 sesuai struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan.

9. Melampirkan hasil tes intelligence quotient (IQ) minimal 120 (jika sudah memiliki).

10. Usia maksimal 20 tahun saat pembukaan pendidikan (tanggal 2 September 2024).

11. Memiliki tinggi badan minimal laki-laki 163 cm dan perempuan 157 cm, serta berat badan proporsional.

12. Mampu mengoperasikan komputer (aplikasi Microsoft Office dan internet).

13. Bersedia menandatangani surat perjanjian sebagai Kadet Mahasiswa tentang hak dan kewajiban sebagai Kadet Mahasiswa Universitas Pertahanan RI.

14. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang meliputi:

- Surat pernyataan bersedia menjadi Kader Intelektual Bela Negara.

- Surat pernyataan sanggup mematuhi peraturan yang berlaku bagi Kadet Mahasiswa Universitas Pertahanan RI.

15. Melampirkan surat persetujuan orang tua/wali untuk mengikuti pendidikan di Universitas Pertahanan RI.

16. Bersedia tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan di Universitas Pertahanan RI.

17. Penyetaraan ijazah dan nilai dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia bagi lulusan SMA/sederajat dari luar negeri atau lulusan international school di dalam negeri.

18. Bersedia untuk tidak menikah dan tidak hamil selama mengikuti pendidikan.

19. Tidak sedang menerima beasiswa dari instansi lain.

20. Setelah lulus Program Sarjana (S-1), bersedia menandatangani ikatan dinas apabila memenuhi syarat menjadi anggota TNI.