HOME EDUKASI KAMPUS

UNS Meresmikan Warung NKRI Digital Kolaborasi dengan BNPT

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |00:15 WIB
UNS Meresmikan Warung NKRI Digital Kolaborasi dengan BNPT
Peresmian Warung NKRI Digital di UNS (foto: dok UNS)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta berkolaborasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menginisiasi sebuah proyek berupa Warung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Digital, Selasa 20 Agustu 2024.

Peresmian Warung NKRI Digital dilakukan langsung oleh Rektor UNS, Hartono dan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT RI, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Roedy Widodo.

Warung NKRI Digital yang dimaksud adalah akronim dari Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI (Warung NKRI) Demi Indonesia, Gerakan Informasi & Teknologi yang Aman dan Lancar (Digital). 

Kantin NKRI Digital UNS yang terletak di lantai dua kantin Fakultas Teknik (FT) dimaksudkan sebagai tempat berkumpul seluruh sivitas akademika UNS dari berbagai kalangan. Sehingga dapat pula menjadi sarana edukasi hingga peningkatan wawasan kebangsaan dengan pendekatan humanis di lingkungan universitas.

Rektor UNS Hartono menyampaikan harapan atas terealisasinya proyek Warung NKRI Digital yang diinisiasi bersama BNPT. 

“Terima kasih kepada bapak ibu sekalian yang ditengah kesibukan, menyempatkan hadir di peresmian Warung NKRI Digital UNS hari ini. Ini adalah proyek kerja sama antara BNPT dengan perguruan tinggi yang dimaksudkan untuk mendukung program deradikalisasi. Kami mendukung dengan sangat baik dan selanjutnya berharap agar program ini berjalan dengan lancar,” tutur Hartono dalam sambutannya.

 

Topik Artikel :
Warung NKRI Digital BNPT UNS
