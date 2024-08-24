Keren! Mahasiswa UNS Raih Juara Umum dalam Ajang Jamkopnas 2024

JAKARTA – Tiga mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang tergabung dalam satu tim kejuaraan berhasil membawa pulang juara umum, dalam ajang Jambore Koperasi Mahasiswa Nasional (Jamkopnas) 2024 yang diselenggarakan di Universitas Ahmad Dahlan (UAD).

Sebelum menjadi juara umum, tim yang diketuai oleh Ratih, mahasiswa Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) angkatan 2021 dan beranggotakan Ja’izah Nasywa, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2022, serta Hardani Ismu Nabil mahasiswa Prodi Matematika angkatan 2023 berhasil meraih Juara 1 di kategori essay, Juara 1 dan Juara Favorit untuk kategori creative short movie, serta Juara 3 dan Best speaker di kategori business plan.

Ratih mengatakan, bahwa Jamkopnas adalah lomba bertaraf nasional yang sangat bergengsi di antara Koperasi Mahasiswa (Kopma) se-Indonesia. Dirinya juga menceritakan bahwa untuk meraih juara di ajang tersebut, tim menghadapi banyak rintangan.

“Kami menghadapi banyak rintangan ketika mempersiapkan kompetisi ini dikarenakan kami satu tim sendiri beranggotakan tiga orang dan harus membagi waktu untuk rapat dan koordinasi terkait ide masing-masing di saat jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) berlangsung. Tapi Alhamdulillah kami bisa melewatinya,” terang Ratih.