UNS Borong 14 Piala di Indonesia Drum Corps International 2024

JAKARTA - Marching Band Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta berhasil membawa pulang 14 piala di ajang Indonesia Drum Corps International 2024. Kejuaraan ini juga diikuti oleh beberapa tim dari berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, Hongkong, dan tentunya Indonesia sebagai tuan rumah.

Marching Band UNS berhasil menyisihkan lebih dari 30 tim dari manca negara dan membawa pulang 14 Piala untuk 3 kategori yang diikuti, yaitu Soundsport, Drum Corps World Class, dan Flag Ensemble. Adapun penghargaan yang didapat antara lain Juara 2 Soundsport Challenge Class; Juara 3 Drum Corps World Class; Juara 3 Flag Ensemble Challenge Class: Drum Corps: Juara 3 The Best Drum Major; Drum Corps: Juara 3 The Best Music; Drum Corps: Juara 3 The Best Visual.

Drum Corps: Juara 3 The Best Percussion; Drum Corps: Juara 3 The Best Brass; Drum Corps: Juara 3 The Best Front Ensemble; Soundsport Challenge Class: Juara 2 The Best Music Performance; Soundsport Challenge Class: Juara 3 The Best Visual Performance; Soundsport: Juara 3 The Best Overall Impression; Soundsport: Juara 2 The Best Drum Major; serta Soundsport: Juara 2 The Best Costume.

Pada perlombaan kali ini, Marching Band UNS yang dibina oleh Likha Sari A, S.Sos., M.Soc.Sc. memberangkatkan 61 pemain, 34 official sera pelatih. Tim mempersembahkan penampilan bertema “The College”. Tema tersebut menceritakan bagaimana kehidupan para mahasiswa yang penuh tantangan, terutama ketika harus membagi waktu antara tugas-tugas akademik dan persiapan ujian. Meskipun banyak tantangan menghadang, perjuangan dan dedikasi akhirnya membuahkan hasil pada saat dapat menikmati momen kelulusan dengan penuh rasa bangga. Tema ini sendiri terinspirasi dari Visi dan Misi kampus UNS, yaitu menuju World Class University.

Pelatih Marching Band UNS, Pujiyono mengungkapkan bahwa persiapan tim menuju kejuaraan kali ini terhitung hanya lima bulan saja. Padahal umumnya tim marching band di Indonesia memerlukan kurang lebih satu tahun lamanya untuk bersiap menuju kejuaraan.