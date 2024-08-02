Dosen UNS Teliti Kopyor Kelapa Unik dari Indonesia, Ini Hasilnya

JAKARTA – Dosen Fakultas Pertanian (FP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Mercy Bientri Yunindanova berhasil mengungkap karakter senyawa di dalam kelapa Kopyor, kelapa unik asli Indonesia.

Mercy merupakan dosen Program Studi (Prodi) Agroteknologi yang saat ini sedang melanjutkan studi Doktor di Osaka University, Jepang.

Mercy menyampaikan bahwa awalnya Dia tertarik kopyor karena kelapa ini memiliki karakter yang unik dan hanya ada di Indonesia. Mercy memiliki keinginan untuk membuat Kopyor lebih dikenal dunia.

“Dalam melakukan riset ini, saya dibimbing Profesor Eiichiro Fukusaki, Dr. Sastia Prama Putri, dan Prof. Henky Novarianto,” terang Mercy.

Dalam risetnya ini, Mercy juga bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia dan juga didanai oleh biaya riset dari LPDP. Sampel kopyor yang digunakan Mercy didapatkan melalui kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah bersama petani kopyor di Pati.