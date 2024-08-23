Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kenapa Gaji dan Tunjangan Guru Honorer Kecil? Ini Penyebabnya

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |20:07 WIB
Kenapa Gaji dan Tunjangan Guru Honorer Kecil? Ini Penyebabnya
Gaji Guru Honorer (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kenapa gaji dan tunjangan guru honorer kecil. Guru honorer adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memiliki peran serta tugas mulia yaitu menyalurkan ilmu dan juga mendidik generasi emas yang akan menjadi penerus bangsa.

Tetapi, segala bentuk yang dilakukan oleh guru honorer dalam dedikasinya untuk generasi emas, terbilang masih belum mendapatkan imbalan ataupun gaji yang pantas, padahal hal tersebut sudah bukan lagi menjadi sebuah rahasia.

Merangkum Okezone, inilah penyebab mengapa gaji serta tunjangan guru honorer kecil, Jumat (23/8/2024).

Terbatasnya anggaran pendidikan menjadi salah satu faktor karena biasanya hal itu diberikan kepada guru tetap dan juga biaya operasional lainnya, yang menyebab kan guru honorer menjadi sasaran korban terhadap kebijakan serta alokasi anggaran.

Status dan regulasi yang tidak jelas juga menjadi faktor karena status guru honorer yang tidak tetap sebagai tenaga kerja. Dengan kontrak dan juga perjanjian yang memiliki jangka pendek membuat mereka tidak mendapatkan tunjangan.

Halaman:
1 2
