HOME EDUKASI SEKOLAH

Adu Latar Belakang Pendidikan Azizah Salsha dengan Rachel Vennya yang Berbanding Terbalik

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |07:38 WIB
Adu Latar Belakang Pendidikan Azizah Salsha dengan Rachel Vennya yang Berbanding Terbalik
Adu latar belakang pendidikan Azizah Salsha dengan Rachel Vennya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Adu latar belakang pendidikan Azizah Salsha dengan Rachel Vennya yang berbanding terbalik. Apalagi, keduanya menjadi trending pada media sosial.

Hal ini terkait dengan adanya isu perselingkuhan yang dilakukan Azizah Salsha dengan keksih Rachel Venya. Warganet pun mencari tahu sosok keduanya termasuk pendidikannya.

Berikut adu latar belakang pendidikan Azizah Salsha dengan Rachel Vennya yang berbanding terbalik:

- Azizah Salsha

Azizah Salsha atau yang kerap disapa Zize merupakan istri dari pemain sepak bola Timnas Indonesia, Pratama Arhan.Diketahui Zize merupakan lulusan dari salah satu sekolah yang terkenal di Jabodetabek, SMA Al Azhar BSD atau Albesd.

Zize juga kerap membagikan momen kebersamaannya dengan beberapa temannya hingga membuat netizen suka melihat kedekatan mereka.

Al Azhar BSD merupakan sekolah swasta ternama di Indonesia. Selain dikenal meluluskan banyak siswa pintar, sekolah ini juga terkenal sebab banyak selebgram yang bersekolah di sana.Zize kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah, yakni S1 Ilmu Hukum di Universitas Trisakti.

Data Azizah tercatat dalam website resmi PDDikti dengan nama Nurul Azizah Rosiade. Perempuan kelahiran 21 Oktober 2003 itu, saat ini tercatat sebagai mahasiswa non-aktif. Azizah hanya aktif pada dua semester awal.

Namun, pada semester genap 2022 dan ganjil 2023 statusnya sebagai mahasiswa non aktif. Total dia baru menyelesaikan 47 SKS sejak 2021.

Halaman:
1 2
